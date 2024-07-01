Дом культуры имени Нариманова в Шатуре капитально отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт ДК имени Нариманова продолжается в Шатуре. Работы стартовали в апреле 2024 года, а завершатся уже к сентябрю. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

«Сейчас в помещениях Дома культуры ведутся демонтажные работы — они завершены на 60%. В зрительном зале уже установлены строительные леса»,  — уточнили в пресс-службе ведомства.

Проект предполагает восстановление исторического облика здания, замену инженерных сетей и оборудования, а также проведение отделочных работ в помещениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 Домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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