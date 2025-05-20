Новый дом для переселенцев из аварийного жилья построили в поселке Радовицком в Шатуре. Квартиры там получат 119 человек.

Дом построили в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здание уже получило заключение о соответствии. Новоселье там справят более 100 человек, которые раньше жили в ветхих домах на улицах Мира, Первомайской, Лесозаводской и Клубной.

Общая площадь расселенного фонда составила более двух тысяч квадратных метров.

Всего на минувшей неделе в Подмосковье расселили из аварийных помещений свыше 200 человек. Эту работу провели в Богородском, Воскресенске, Красногорске, Павловском Посаде, Пушкино, Солнечногорске, Шатуре, Электростали, Можайске и Мытищах.