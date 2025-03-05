Долю вовлечения металлов в хозяйственный оборот увеличат в Подмосковье

Представители Дирекции по обращению с отходами и председатель Ассоциации общественного контроля Московской области посетили завод по переработке металла и бытовой техники в Орехово-Зуеве. Визит организовали с целью проверки планов по развитию системы утилизации отходов, в том числе опасных.
Ежегодно завод перерабатывает 144 тысячи тонн черного металлолома, 20 тысяч тонн цветных металлов, а также 22 тысячи тонн старой бытовой техники.
Во время встречи обсудили, как эффективнее использовать переработанные металлы и электрооборудование, а также планы по строительству новых площадок «Мегабак» в Подмосковье. Участники встречи отметили ценность данных отходов, потому что их можно использовать многократно.
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