Доходы от лесного хозяйства Подмосковья превысили 1,7 млрд рублей за год

Комитет лесного хозяйства Московской области подвел итоги работы за год. Так, доходы от отрасли в регионе превысили 1,7 миллиарда рублей. При этом больше всего поступлений в бюджеты приходится на арендную плату за использование лесов — 85% от общего объема.

«Помимо основных функций — защиты, охраны, воспроизводства, сохранения экологического баланса в лесах Московской области, а также повышения их потенциала, — лесное хозяйство региона приносит существенный доход в федеральный, региональный и муниципальные бюджеты», — сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В Комитете уточнили, что совместно с федеральными структурами проводится большая работа по взысканию задолженности по платежам. Также на постоянной основе в Подмосковье проводят работу по совершенствованию автоматизированной информационной системы администрирования платежей. С ее помощью можно проводить анализ различных платежей — за использование лесов, по штрафам, ущербам и многому другому.