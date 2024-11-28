Доходы бюджета городского округа Мытищи выросли на 64% за 9 месяцев

В городском округе Мытищи за девять месяцев выросли налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет. По сравнению с аналогичным периодом доходы увеличились почти на 64%.

На заседании Совета депутатов в одном из докладов прозвучали цифры по приросту доходов в бюджет городского округа Мытищи. За девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений выросла на 64%.

«Остался самый напряженный и ответственный период — завершение года. Но услышанное позволяет говорить о положительной динамике и надеяться на стопроцентное выполнение муниципального бюджета», — отметил председатель Совета депутатов Андрей Гореликов.

Помимо этого, на совещании рассмотрели и приняли ключевые изменения в части благоустройства округа, жилищного контроля, имущественного и земельных налогов. Так, положение о сельских старостах доработали и привели в соответствие с законами Московской области. Теперь представлять населенный пункт не может лицо со статусом иностранного агента. Парламентарии также согласовали изменения границы между Мытищами и Лобней.

Следующее заседание Совета депутатов наметили на 19 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в парламент проект трехлетнего бюджета региона. Он подчеркнул, что только на поддержку бизнеса планируется направить больше 23 миллиардов рублей.

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