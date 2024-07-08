Дно пруда почистили на улице Семашко в Мытищах

Исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник провел выездное оперативное совещание на месте работ по благоустройству пруда на границе микрорайонов Тайнинка и Перловка. Инженерные работы продолжаются, включая вычистку дна пруда специальной техникой и утилизацию старых опорных конструкций.

Новые шпунты из лиственницы проходят первичную обработку. Однако основные сложности на сегодняшний день связаны с быстрым наполнением чаши пруда из местных ключевых источников, затрудняющим ход очистных работ.

Олег Сотник отметил, что на постоянной основе ведется контроль за работой подрядчиков. До конца недели планируется завершить вычистку старого материала, а с начала следующей недели начнется благоустройство новой береговой линии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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