Дневной стационар детского отделения открыли в подмосковном онкодиспансере

Дневной стационар детского отделения открыли в Московском областном онкологическом диспансере. Он рассчитан на 30 коек.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, стационар будет работать в несколько смен, что позволит расширить возможности оказания помощи больным.

Как отметил главврач диспансера Владимир Асташов, онкологическое отделение стало единственным в регионе, где оказывают помощь маленьким пациентам. Ежегодно там проходят лечение около 2,5 тысячи детей.

«Поэтому открытие дневного стационара поможет расширить возможности учреждения в оказании медицинской помощи детям со всего Подмосковья. Лечение проводится по современным программам, используя весь арсенал доступных в настоящее время методов терапии», — рассказал он.

Онкологическое детское отделение № 7 открылось в 1966 году. Это третье специализированное отделение для детей и подростков в стране и единственное в своем роде в Подмосковье.