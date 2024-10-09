Дмитрий Губерниев проверил ход строительства лыжероллерной трассы в Химках

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев проверил, как идут строительные работы лыжероллерной трассы на стадионе «Снежинка» городского округа Химки. Здесь сейчас возводят одну из самых протяженных дистанций в Московской области.

Проект лыжероллерной трассы разработали в соответствии со всеми современными стандартами. Она покрыта специальным мягким материалом, который минимизирует травматизм.

«Глядя на все это великолепие, у меня радуется сердце и душа. Сейчас в лесопарке кипят работы, и, конечно, „Снежинка“ — блестящий стадион. Юные лыжники тренируются здесь и сейчас. Когда появится освещенная трасса, со всеми удобствами, протяженностью 3,5 километров с хорошим асфальтом, не только зимой, но и летом, здесь смогут тренироваться как профессионалы, так и любители. Меня, как жителя Сходни, это очень радует. Химки — по прежнему мощнейшая территория спорта», — поделился российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

Помимо обустройства лыжероллерной трассы, на стадионе установят скамейки и проложат новые дорожки.

Сейчас специалисты занимаются освещением и устанавливают ограждения. Завершить все работы планируют до конца года.

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