Сегодня 11:43 ДК «Мечта» в поселке Селятино Наро-Фоминского округа отметил 60-летие 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о. Подмосковье

Наро-Фоминск

Праздники

В честь юбилея в доме культуры состоялось яркое шоу. Со сцены звучали многочисленные поздравления и слова благодарности.

Праздник не оставил никого равнодушным. Юбиляров наградили благодарственными письмами, вручили ценные и памятные подарки. От имени главы округа Романа Шамнэ коллектив поздравила его заместитель Наталья Трофимова. Она отметила, что «Мечта» входит в число лучших домов культуры Подмосковья — этим учреждением в округе действительно гордятся.

В доме культуры в Селятине занимаются творчеством более тысячи жителей. Работают два десятка коллективов, четыре из которых носят звание «Образцовый». Семьи со всего Наро-Фоминского округа привозят сюда детей на занятия. ДК руководит Валентина Науменко, которая бережно сохраняет созданные традиции.

Выпускники «Мечты» продолжают творческий путь в лучших учебных заведениях. Например, этой осенью еще одна ученица поступила в Музыкальное училище имени Гнесиных. «Мечта» получила к юбилею подарок от Наро-Фоминского округа — новую елку. Уже сейчас творческие коллективы дома культуры готовятся к новогодним праздникам, чтобы подарить жителям настоящую зимнюю сказку.