Дизайнеры из Коломны представили 14 коллекций на фестивале моды в Озерах

В Озерах городского округа Коломна уже в третий раз прошел фестиваль моды и текстиля «Ткань Озер». Молодые и известные дизайнеры округа продемонстрировали там 14 модных коллекций.

Текстильный фестиваль «Ткань Озер» прошел в парке «Дубки» в Коломне. Модельеры презентовали собравшимся 14 коллекций, созданных совместно со швейными производствами Озер.

Мастер Елена Дмитриева показала модели, основой дизайна которых стали принты с образцов тканей «Товарищества мануфактур Щербакова и сыновей». А модельер Маша Андрианова презентовала изготовленную из натуральных тканей линейку нарядов «Весенние обряды». Ее изделия украшены серебряными крючками, медными старинными пуговицами и ручной вышивкой.

Собравшиеся поучаствовали в мастер-классах, насладились праздничным концертом на главной сцене парка. Музей-театр «За очагом» представил для самых маленьких кукольный спектакль.

Главными гостями фестиваля стали бывшие работники Озерского хлопчатобумажного комбината «Рабочий», а затем текстильной фирмы «Ока».

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