Дизайнер из Подольска создал серию национальных спортивных костюмов

Подольский дизайнер Наталья Советская создала серию национальных спортивных костюмов для ассоциации «ТОСов» с символикой мультяшного героя Тосика. Она планирует сшить одежду для мужчин, женщин и детей.

Инопланетянин Тосик — добрый персонаж сказки. Он совершает правильные поступки и подает пример детям. Персонажа создали для подрастающего поколения как альтернативу иностранному контенту, где бывает много насилия.

«Для меня большая честь быть дизайнером в таком серьезном проекте. Планируем шить костюмы масштабно, в люксовом исполнении, как для детей и женщин, так и для мужчин. Качество будет на первом месте», — уточнила Наталья Советская.

Для проекта планируют создать серию мультфильмов и игр, а также раскраски и атрибутику. Детскую книгу о приключениях Тосика можно прочитать уже сейчас.

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