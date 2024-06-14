Дивизия имени Феликса Дзержинского в Балашихе отметила 100-летний юбилей

В мероприятиях приняли участие представители руководства войск национальной гвардии Российской Федерации, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров. ветераны и военнослужащие соединения, родственники солдат и офицеров, погибших при исполнении воинского долга.

100 лет назад под руководством Феликса Дзержинского формировалась дивизия и укреплялся кадровый состав соединения. 19 августа 1926 года учреждению было присвоено имя Феликса Эдмундовича Дзержинского. В честь юбилея в торжественной обстановке представители руководства Росгвардии вручили соединению орден Суворова

Увековечить память Феликса Дзержинского решили открытием монумента. Установка приурочена не только к 100-летию дивизии, но и к десятилетию возвращения ей имени Дзержинского.В течение двух лет работали с архивными материалами. По словам скульптора Александра Рожникова, основная цель была создать настоящий образ рыцаря революции.

«Этот памятник символ признания исторической преемственности поколений и дань уважения вклад в дело становления государственной системы органов правопорядка и безопасности. Хочу поблагодарить творческий коллектив во главе с автором памятника, заслуженным художником России Александром Рожниковым, за мастерство и высокий уровень профессионализма, с которым выполнена эта работа, » — добавил Виктор Золотов директор Росгвардии, генерал армии России.

На протяжении 100 лет бойцы соединения были первыми в горячих точках. А сегодня они обеспечивают общественный порядок и безопасность внутри страны. Именно в дивизии имени Дзержинского зародилась традиция проведения испытаний на право ношения крапового берета.

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