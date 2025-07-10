Диспетчерскую коммунального предприятия модернизировали в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров с рабочим визитом посетил муниципальное унитарное предприятие «Балашихинские Коммунальные Системы». В ходе осмотра сотрудники предприятия продемонстрировали главе, как осуществляется диспетчеризация объектов теплоснабжения и водоснабжения, а также рассказали о нововведениях, направленных на повышение удобства для жителей.

Одним из ключевых улучшений стало создание службы единого окна. Теперь жители разных микрорайонов Балашихи могут обращаться с вопросами и заявлениями в ближайший филиал предприятия, что значительно сокращает очереди и упрощает процесс взаимодействия. Служба принимает обращения как от граждан, так и от юридических лиц. Для большего удобства внедрена возможность подачи заявлений в электронном виде через официальный сайт «Балашихинских Коммунальных Систем».

Важной частью модернизации стало объединение работы водоканалов и теплоснабжающих организаций в единую систему.

«В сотрудничестве с Министерством энергетики мы разрабатываем программное обеспечение, которое позволит в реальном времени контролировать работу котельных, центральных тепловых пунктов, водозаборных узлов и канализационно-насосных станций. Это обеспечит оперативное реагирование на аварийные ситуации и отправку специалистов для их устранения», — отметил Сергей Юров.

В ходе визита глава обсудил с сотрудниками предприятия текущие задачи и выявленные недочеты, чтобы ускорить процесс модернизации и повысить эффективность работы коммунальных служб.