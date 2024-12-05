Диспансеризация для женщин пройдет в Воскресенске 7 декабря

Специалисты приглашают женщин от 18 до 49 лет на диспансеризацию. Ее проводят для того, чтобы выявить признаки возможных заболеваний и состояний, которые могут повлиять на роды и послеродовой период.

Акушеры-гинекологи проведут осмотр, микроскопические и лабораторные исследования, УЗИ органов малого таза и молочных желез, при необходимости — дополнительные обследования по показаниям.

Подробную информацию можно узнать на сайте Воскресенской больницы. Женская консультация располагается по адресу: Больничный проезд, дом № 1, корпус 6. Диспансеризация пройдет в субботу с 8:00 до 13:00.

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