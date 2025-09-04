Директор Губернского колледжа посетил завод по производству упаковки в Серпухове

Глава компании АО «Артпласт» Игорь Харьков встретился с директором Губернского колледжа городского округа Серпухов Александром Лысиковым. Вместе они наметили планы по организации практики для студентов.

Предприятие АО «Артпласт» выпускает полиэтиленовую упаковку, реализуя полный цикл безотходного производства. Игорь Харьков познакомил гостей с работой завода, провел по цехам и показал современное оборудование.

Александр Лысиков высоко оценил уровень технического оснащения предприятия, чистоту, соблюдение правил безопасности и строгий контроль качества выпускаемой продукции. Собравшиеся договорились об организации практики для студентов колледжа на базе «Артпласт» с возможностью дальнейшего трудоустройства. Такое сотрудничество возможно благодаря федеральной программе «Профессионалитет» и направлению «Индустрия робототехники».