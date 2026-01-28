Диетолог Королева сообщила о способности помидоров замедлять атеросклероз

Доктор медицинских наук и диетолог Маргарита Королева подчеркнула важность наличия помидоров в рационе. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей .

По словам врача, красные плоды содержат микроэлементы, такие как фосфор и кальций, которые благотворно влияют на организм. Однако наиболее ценным компонентом является ликопин, который замедляет атеросклероз, снижает риски развития рака, поддерживает иммунитет и улучшает мужское здоровье.

Медик подчеркнула, что рацион должен быть разнообразным и включать достаточное количество полезных веществ. Зимой это особенно важно, так как в этот период происходит подъем заболеваемости вирусными и бактериальными инфекциями.