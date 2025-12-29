Девочке с нарушением слуха подарили электросамокат в Раменском

Начальник Раменского пожарно-спасательного гарнизона принял участие во всероссийской акции «Елка желаний». Он исполнил заветную мечту двенадцатилетней Марии с нарушением слуха и подарил ей электросамокат.

Илья Сидоров вручил девочке долгожданный подарок. Мария — человек с ограниченным слухом, поэтому для нее это не просто сюрприз, а знак искреннего внимания и поддержки.

«Я давно мечтала о самокате и, конечно, рада, что он у меня теперь есть и я могу весной и летом кататься на нем», — рассказала юная жительница Раменского округа Мария.

Так маленькое желание превратилось в настоящий новогодний подарок, наполненный заботой, теплом и верой в чудо. Акция «Елка желаний» проводится по всей России и направлена на исполнение новогодних желаний детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

