Детскую школу искусств № 2 капитально отремонтировали в Люберцах
В Люберцах 27 октября после капитального ремонта торжественно открыли детскую музыкальную школу № 2. Обновление прошло в рамках программы Московской области по капитальному ремонту учреждений для занятий творчеством.
Ранее четыре школы искусств отремонтировали в Бронницах, Королеве, Красногорске и Дубне.
В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что учреждение в Люберцах в 2027 году отметит 60-летие.
Во время капитального ремонта здание полностью преобразилось. Рабочие заменили старые деревянные перекрытия, кровлю, фасад и инженерные сети, а также полностью обновили внутреннюю отделку.
Одним из главных новшеств стало обустройство концертного зала, которого в школе раньше не было. Пространство перепланировали, закупили новые музыкальные инструменты и современную мебель.
Сейчас в учреждении занимаются около 400 учеников. Там работают отделения фортепиано, народных, духовых, ударных и струнных инструментов, хорового пения, живописи, а также подготовительное отделение для самых маленьких жителей округа.
На 2025–2026 годы запланировано открытие после капитального ремонта еще 10 школ искусств, в том числе учреждения в поселке ВУГИ.