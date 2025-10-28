Детскую школу искусств № 2 капитально отремонтировали в Люберцах

В Люберцах 27 октября после капитального ремонта торжественно открыли детскую музыкальную школу № 2. Обновление прошло в рамках программы Московской области по капитальному ремонту учреждений для занятий творчеством.

Ранее четыре школы искусств отремонтировали в Бронницах, Королеве, Красногорске и Дубне.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что учреждение в Люберцах в 2027 году отметит 60-летие.

Во время капитального ремонта здание полностью преобразилось. Рабочие заменили старые деревянные перекрытия, кровлю, фасад и инженерные сети, а также полностью обновили внутреннюю отделку.

Одним из главных новшеств стало обустройство концертного зала, которого в школе раньше не было. Пространство перепланировали, закупили новые музыкальные инструменты и современную мебель.

Сейчас в учреждении занимаются около 400 учеников. Там работают отделения фортепиано, народных, духовых, ударных и струнных инструментов, хорового пения, живописи, а также подготовительное отделение для самых маленьких жителей округа.

На 2025–2026 годы запланировано открытие после капитального ремонта еще 10 школ искусств, в том числе учреждения в поселке ВУГИ.