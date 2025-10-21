Детскую школу искусств № 1 в Люберцах капитально отремонтируют к концу года

Детскую школу искусств № 1 капитально отремонтируют в Люберцах к концу года. Там обновили перекрытия, провели отделку помещений и благоустрйоство.

В здании на улице Кирова уже завершаются общестроительные работы, ведется пусконаладка сетей и расстановка мебели.

«Строители завершают отделочные работы — укладку напольной плитки, заливку полов, покраску стен, ведут пусконаладку инженерных систем, монтаж слаботочных сетей, электромонтажные работы, выполняются работы по благоустройству и озеленению В здание ведется поставка мебели», — рассказали в региональном Минстрое.

Площадь здания составляет 710 квадратных метров. В ходе ремонта там заменили деревянные перекрытия, обновили кровлю и фасад. На территории установили новое ограждение и освещение, а также восстановили тротуар, высадили деревья и кустарники.

Работы ведут по госпрограмме за счет бюджетных средств. Открыть школу планируют в начале 2026 года.