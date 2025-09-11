Детскую школу искусств на Октябрьской улице в Королеве отремонтировали

Детскую школу искусств капитально отремонтировали на Октябрьской улице в Королеве. В здании обновили коммуникации, кровлю и фасад, а на территории провели благоустройство.

Как рассказали в областном Минстрое, в школе занимаются 1,5 тысячи ребят. Они учатся игре на фортепиано, духовых инструментах, изучают живопись.

В ходе ремонта в школе обновили фасад и кровлю, заменили коммуникации, модернизировали систему отопления, улучшили облик помещений. На территории высадили газон и провели благоустройство. Сейчас учреждение готовят к началу занятий.

Работы провели в рамках госпрограммы по нацпроекту «Семья».