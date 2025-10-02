Детскую площадку заменят в сквере у Дома молодежи в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов поделился новостью для жителей Электрогорска: сквер, расположенный у Дома молодежи, ожидает комплексное благоустройство, которое сделает его еще более привлекательным местом для отдыха.

«В этом году мы планируем заменить старую, местами разрушенную брусчатку на новое, ровное и качественное асфальтовое покрытие, что значительно улучшит внешний вид сквера и сделает его более удобным для прогулок», — сообщил Денис Семенов.

Также он добавил, что в следующем году планируется обновить все элементы на детской площадке и создать полноценное парковочное пространство у корпуса «Бета» лицея, чтобы обеспечить безопасность всех участников образовательного процесса». Кроме того, глава округа отметил, что ведется активная работа по улучшению инфраструктуры для многодетных семей, проживающих в районе Васютино.