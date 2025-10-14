Детскую площадку установят в Ольгинском лесопарке в Балашихе к концу октября
Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил Ольгинский лесопарк, чтобы оценить ход строительства новой детской площадки, которую возведут по просьбам местных жителей. На текущем этапе работ ведется подготовка территории, а также укладка основания для игрового комплекса.
Проект включает установку современного и безопасного игрового оборудования, что обеспечит детям возможность активно и с удовольствием проводить время на свежем воздухе. Кроме того, в рамках благоустройства будет уложено ударопоглощающее покрытие, установлены скамейки и мусорные урны, а также проведены работы по озеленению территории.
«Мы уделяем большое внимание работам по благоустройству городской территории. Наша цель — сделать так, чтобы в каждом микрорайоне была комфортная зона отдыха для горожан. Здесь рядом находится школа № 5, и я уверен, что эта площадка будет очень востребована нашими маленькими жителями», — отметил Сергей Юров.
Площадка будет разделена на три игровые зоны, что позволит детям разных возрастов найти здесь занятие по душе. Также предусмотрено уличное освещение и система видеонаблюдения, что обеспечит безопасность и комфорт в вечернее время.
Завершение строительства запланировано на конец октября, и уже вскоре местные жители смогут наслаждаться обновленной игровой зоной. Работы проводятся в рамках программы «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области».