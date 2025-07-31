Детскую площадку установили во дворе Павловского Посада

Во дворе дома на Карповской улице жители смогут совсем скоро оценить новую детскую площадку. По словам представителей администрации Павлово-Посадского городского округа, необходимость обновления игровой зоны назрела давно.

Прежний комплекс, существующий более десяти лет, пришел в негодность: некоторые элементы износились и требовали замены, а часть конструкций не подлежала ремонту. В связи с этим было принято решение о полной замене игрового оборудования. В рамках проекта территория площадки была расширена. Сердцем новой площадки стал игровой модуль с горкой и лестницей. Помимо этого, юные посетители смогут насладиться катанием на качелях, строительством замков в песочнице и преодолением веревочной полосы препятствий.

Для повышения безопасности игр и комфорта пребывания на площадке в ближайшее время планируется укладка специального резинового покрытия. Кроме того, для удобства родителей будет организована зона отдыха с лавочками. До полного завершения работ пользоваться площадкой запрещено.