Детскую площадку установили в Кантемировском районе Наро-Фоминска

Новое современное игровое пространство получили юные жители № 6-8 по улице Маршала Куркоткина. Идея обустроить детскую площадку в этом районе появилась во время визита губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в школу № 4.

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ поддержал инициативу губернатора и распорядился реализовать проект за счет местного бюджета в кратчайшие сроки.

Площадь игровой территории составляет 250 квадратных метров. На площадке установлен многофункциональный комплекс для детей в возрасте от четырех до 12 лет, качели, развивающие «качалки» и спортивные турники. Все конструкции изготовлены из экологически безопасных материалов с применением противоскользящих покрытий. Они рассчитаны на разные возрастные группы и способствуют физическому развитию детей, улучшению их координации и двигательных навыков.

Местные ребята сразу оценили возможности новой игровой зоны. «Дети — самые взыскательные судьи. Площадку они приняли на „ура“, а это для нас самая важная оценка», — подчеркнул Роман Шамнэ.