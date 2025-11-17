Детскую площадку установили в деревне Малые Горки в Наро-Фоминском округе

На территории уже установили карусель, яркие качели и спортивные снаряды. Все оборудование размещается на безопасном резиновом покрытии. В ближайшее время вокруг площадки благоустроят территорию, установят освещение и камеры видеонаблюдения.

Инициатива об установке площадке принадлежит жителям деревни, которые обратились с этой просьбой к депутату Московской областной думы, члену фракции Единая Россия Олегу Рожнову. Проект был реализован в рамках программы инициативного бюджетирования.

«Прекрасно, когда детские мечты становятся реальностью. Эта площадка — именно такая история: инициативу жителей, поддержал наш депутат Олег Рожнов, а территориальное управление Апрелевка реализовало все в срок и качественно», — отметила Елена Кузнецова.