Детскую площадку установили на улице Шибанкова в Наро-Фоминске

Объект во дворе дома № 48 на улице Шибанкова вошел в план текущего года после обращения жителей к главе Наро-Фоминского округа Роману Шамнэ. Работы проводят в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Площадь новой детской площадки составляет более 200 квадратных метров. На ней обустроена современная игровая зона с мягким резиновым покрытием, красочными игровыми комплексами и декоративными элементами.

В настоящее время специалисты продолжают благоустройство дворовой территории — обновляют асфальтовое покрытие, устанавливают новые бордюры и готовят место для парковки машин. После этого начнется озеленение территории, на которой посадят кустарники и разобьют газоны. На завершающем этапе работ во дворе поставят новые скамейки, урны и фонари, что сделает общественное пространство по-настоящему комфортным для всех жителей.

«Город для людей — это город, в котором удобно жить. Мы уделяем особое внимание благоустройству, потому что знаем: каждая новая площадка или обновленный двор — это шаг к повышению качества жизни», — подчеркнул глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.