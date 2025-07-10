Детскую площадку отремонтируют в Павловском Посаде

Заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Игорь Ордов провел встречу с жителями улицы Ленинградской, чтобы обсудить вопросы благоустройства и выслушать их предложения по улучшению дворовой территории. В ходе встречи жители обратили внимание на неудовлетворительное состояние детской площадки, расположенной во дворе их домов.

В частности, были высказаны жалобы на сломанные игровые элементы, поврежденное резиновое покрытие, а также на мусор и отсутствие песка в песочнице.

«По итогам встречи я незамедлительно дал задания соответствующим службам устранить в ближайшее время все выявленные недостатки и неисправности на детской площадке. Мы понимаем, что детская площадка — это важное место для отдыха и развития детей, и ее состояние должно быть безопасным и комфортным», — сообщил Игорь Ордов.

Администрация Павлово-Посадского городского округа призывает жителей активно участвовать в жизни муниципалитета и предлагать свои идеи по улучшению городской среды.