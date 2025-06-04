Детскую площадку открыли в деревне Башкино в Наро-Фоминском округе

Торжественное открытие многофункциональной площадки состоялось в День защиты детей. Юные посетители с восторгом рассматривали новые горки, качели и спортивные стенки.

Для родителей и бабушек установили лавочки. На площадке уложено безопасное покрытие. В ближайшее время будут смонтированы опоры наружного освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».

Открытия детской площадки в деревне очень ждали. Все, от мала до велика, следили за ходом строительства. В праздничный день на украшенной разноцветными шарами площадке собралась вся деревенская детвора.