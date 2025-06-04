Детскую площадку открыли в деревне Башкино в Наро-Фоминском округе

Торжественное открытие многофункциональной площадки состоялось в День защиты детей. Юные посетители с восторгом рассматривали новые горки, качели и спортивные стенки.
Для родителей и бабушек установили лавочки. На площадке уложено безопасное покрытие. В ближайшее время будут смонтированы опоры наружного освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион».
Открытия детской площадки в деревне очень ждали. Все, от мала до велика, следили за ходом строительства. В праздничный день на украшенной разноцветными шарами площадке собралась вся деревенская детвора.
Ленточку на торжественном открытии разрезали вместе с детьми под аплодисменты взрослых. Заодно с ребят взяли обещание: не мусорить, не разрисовывать снаряды, в меру сил следить за порядком. Еще одним подарком к 1 июня стало бесплатное мороженое и игры с аниматорами.
«Дети — наше будущее, и мы должны сделать все, чтобы их детство было счастливым и они росли здоровыми и крепкими. Приятно смотреть на ребят, видеть, как они прыгают, радуются и получают удовольствие от новой площадки», — отметил глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.
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