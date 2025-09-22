Детскую площадку обустроят в деревне Бабенки в Богородском округе

Деревня Бабенки включена в адресную программу по установке игровых площадок на 2025 год. Решение было принято еще в прошлом году благодаря наказам избирателей и поддержке местного депутата.

На одном из недавних приемов к главе Богородского округа Игорю Сухину обратилась молодая мама из деревни Бабенки с вопросом о сроках появления новой игровой зоны для детей.

Изначально работы планировалось начать 22 сентября, но специалисты управления благоустройства смогли приступить к обустройству объекта даже ранее обозначенных сроков, а именно 19 сентября. Место для установки площадки уже определено.

В настоящее время работы по модернизации игрового комплекса идут полным ходом. Сейчас выполняется подготовка для дальнейшего устройства бордюра, а также асфальтобетонного основания. При этом послойно будет уложен песок и щебень. Площадка будет занимать 150 квадратных метров и выполнена в тематике «дендрология», на ней уложат безопасное резиновое покрытие. До конца следующей недели планируется сдать объект.

Напомним, что в этом году в Богородском округе проведут модернизацию 19 малых детских площадок. В адресный перечень вошли такие населенные пункты, как города Старая Купавна, Электроугли, Ногинск, поселок Обухово, деревня Большое Буньково.