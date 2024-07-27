Детскую площадку обновят в деревне Игумново под Чеховом

Фото: Телеканал «360»

В деревне Игумново под Чеховом планируется проект по модернизации детской площадки. Старая площадка, по словам старосты деревни Анастасии Багратион, нуждается в обновлении.

На встрече в общественной приемной «Единой России» также озвучили планы по ремонту дорожной инфраструктуры. Местные жители столкнулись с проблемами, связанными с состоянием дороги, и вскоре начнется ремонт проблемного участка.

Напомним, что все желающие могут записаться на прием для обсуждения вопросов и предложений в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Дружбы, 21. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни в населенных пунктах и создание комфортной среды для всех жителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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