Детскую площадку обновят в деревне Игумново под Чеховом

В деревне Игумново под Чеховом планируется проект по модернизации детской площадки. Старая площадка, по словам старосты деревни Анастасии Багратион, нуждается в обновлении.

На встрече в общественной приемной «Единой России» также озвучили планы по ремонту дорожной инфраструктуры. Местные жители столкнулись с проблемами, связанными с состоянием дороги, и вскоре начнется ремонт проблемного участка.

Напомним, что все желающие могут записаться на прием для обсуждения вопросов и предложений в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Дружбы, 21. Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни в населенных пунктах и создание комфортной среды для всех жителей.