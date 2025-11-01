Детскую площадку обновили в Орехово-Зуеве

В деревне Давыдово Орехово-Зуевского городского округа прошло открытие современной детской игровой площадки. Комплекс, расположенный вблизи от многоэтажных жилых домов, обещает стать настоящим центром притяжения для юных жителей округа.

На территории площадки установлены качели, горка, а также развивающий комплекс «паутина». Также предусмотрен многофункциональный игровой городок с различными элементами, а для самых маленьких посетителей оборудована песочница. Кроме того, установлены скамейки, а безопасность детей обеспечивается ударопоглощающим прорезиненным покрытием, минимизирующим риск травм при падениях.

Новая площадка возведена на месте предыдущего игрового комплекса, который был установлен еще в 2015 году.

Мероприятие сопровождалось праздничной программой, в которой приняли участие артисты местного Дома культуры «Триумф». Открытие этой детской площадки является частью системной работы, проводимой в рамках программы «Формирование комфортной городской среды Орехово-Зуевского округа».