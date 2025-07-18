Детскую площадку на улице Маршала Бирюзова отремонтировали в Одинцове

Жители микрорайона № 3 обратили внимание на опасное состояние игровых элементов во дворе на улице Маршала Бирюзова. В администрации Одинцовского городского округа оперативно отреагировали на обращения — объект полностью восстановили силами подрядной организации.

Площадка расположена в третьем микрорайоне Одинцова рядом с поликлиникой № 1. Это популярное место для прогулок с детьми среди жителей близлежащих домов. Теперь малыши снова могут безопасно играть на обновленной площадке.

Кроме того, у дома № 13 заменили контейнеры на площадке для твердых коммунальных отходов. Предстоит выполнить еще одну задачу, на которую указали жители Одинцова, — провести опиловку ветвей деревьев, нависших над проезжей частью в районе улицы Маршала Бирюзова. Работы проведут до 31 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что задача «Победить мусор» — одна из приоритетных в регионе. Для этого модернизируют контейнерные площадки по сбору твердых коммунальных отходов, ужесточают правила перевозки мусора и штрафы, развивают систему видеонаблюдения.

