Детскую и взрослую поликлиники откроют в ЖК «Инновация» в Одинцове
Специалисты достроили детскую и взрослую поликлиники в ЖК «Инновация» в Одинцове. Их откроют на первых этажах жилого дома № 5 на бульваре Эйнштейна.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с главным врачом местной областной больницы Андреем Фадеевым проверил готовность медучреждений. Мощность каждой из поликлиник составляет 62 посещения в смену.
Во взрослой поликлинике будут работать терапевт, офтальмолог, отоларинголог, хирург и акушер-гинеколог. В детской принимать маленьких пациентов будут педиатр, невропатолог, гинеколог, офтальмолог, отоларинголог и хирург. В обоих медицинских учреждениях есть свои процедурные кабинеты, перевязочные, прививочные, регистратуры и административные помещения.
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