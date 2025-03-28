Детский сад в ЖК «1-й Донской» в Видном откроют в начале 2026 года

Детский сад на 300 мест откроется в жилом комплексе «1-й Донской» в первом квартале 2026 года. На объекте задействованы порядка 50 человек и три единицы техники.

«Строители выполнили монолитную часть подземного этажа, гидроизоляцию по периметру, смонтировали бытовую и ливневую системы канализации. Параллельно возводятся монолитные конструкции первого этажа. В следующем месяце планируем приступать к частичному благоустройству теплосетей и кладке первого этажа», — рассказал директор проектов группы компаний «ФСК» Сергей Пыров.

Трехэтажное здание будет выполнено в современном стиле. По проекту здесь предусмотрены входная группа с панорамным остеклением, пространный вестибюль, оборудованный пищеблок, медицинский блок, спортивный и музыкальный залы, комнаты для кружков, кабинеты психолога и логопеда, хозяйственные помещения, а на территории — спортивные и прогулочные площадки, а также амфитеатр.

«Кроме детского сада на текущий год в планах — начало строительства подстанции скорой медицинской помощи, рассчитанной на дежурство пяти бригад, а также реконструкция улицы Калиновой вдоль всей территории жилого комплекса с расширением ее до четырех полос», — добавил Сергей Пыров.