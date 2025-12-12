Детский сад в поселке Жилино-1 в Люберцах откроют 1 сентября 2026 года

В жилом комплексе «Егорово парк» в поселке Жилино-1 городского округа Люберцы продолжают возводить детский сад на 285 мест. Руководитель муниципалитета Владимир Волков проверил, как проходят работы на объекте.

Сейчас специалисты завершают монтаж внутренних инженерных коммуникаций и вентиляции, обустройство фасада. Они также выполняют отделку помещений, завозят оборудование и благоустраивают прилегающую территорию.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, все больше молодых семей выбирают для жизни микрорайон «Егорово парк».

«И спрос на современную инфраструктуру в шаговой доступности растет. Поэтому параллельно с новыми домами застройщик возводит школу — объект на 1100 мест откроют уже 1 сентября 2027 года», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что всего в микрорайоне «Егорово парк» в ближайшие годы построят пять социальных объектов: три детских сада общей вместимостью 815 мест, школу на 1200 мест, поликлинику на 305 посещений в смену с диспетчерским пунктом скорой помощи на три машино-места.