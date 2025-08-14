Детский сад-школу в Майдарово откроют в Солнечногорске в сентябре

На объекте трудятся 40 специалистов, задействованы две единицы техники. Сейчас монтируют системы водоснабжения и водоотведения, устанавливают окна и двери, ведут электромонтаж с подключением розеток и освещения. В скором времени появятся спортивная зона, детские площадки и малые архитектурные формы.

«От меня были даны рекомендации подрядчику — перевесить двери, так как направление открытия дверей в коридорах не соответствует противопожарным нормам и блокирует путь эвакуации. Кроме того, внешние двери, на мой взгляд, не соответствуют нормам теплоизоляции. Важно их проверить и, при необходимости, поставить вторые двери или заменить текущие. Также поклеить противоскользящие полосы на лестничных пролетах — это вопрос безопасности», — отметил Сергей Колунов.

Подрядчик благоустроил не только школьную территорию, но и прилегающую. Одним из ключевых решений проекта стало устройство отдельных входов для детского сада и школьного блока, что позволит снизить контакт между воспитанниками разных возрастов и укрепить санитарную безопасность.

«Договорились с подрядчиком, что уже на следующей неделе устранит все замечания и объект передадут педагогам, чтобы подготовить классы и группы к приему детей. Спасибо всем, кто участвует в этом важном для Майдарово проекте», — прокомментировал глава городского округа Константин Михальков.

Работы финансируются из бюджета Московской области, а сдача здания запланирована на сентябрь 2025 года.