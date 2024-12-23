Детский сад при лицее № 2 в Павловском Посаде отремонтируют к осени 2025 года

Дошкольное отделение лицея № 2 капитально отремонтируют в Павловском Посаде. Работы планируют завершить к сентябрю 2025 года.

Дошкольное отделение на Корнево-Юдинском переулке отремонтируют по госпрограмме за счет регионального бюджета. Там обновят фасад, заменят коммуникации, радиаторы, сантехнику, полы и потолки, установят новые окна и двери.

В здании также модернизируют пищеблок и обустроят входную группу. На территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о снижении дефицита учителей в 10 раз за год. Этого удалось добиться благодаря программам поддержки.