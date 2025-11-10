Детский сад построят в поселке ВНИИССОК в 2027 году

В поселке ВНИИСОК Одинцовского округа появится новый детский сад на 220 мест. Сейчас на участке, где возведут здание, организовали работы по сносу старого аварийного строения.

Дошкольное образовательное учреждение возведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». В новом здании разместятся десять групп, каждая из которых будет оборудована спальней, буфетом и игровой комнатой. Также предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, помещения для кружков, методические кабинеты, медицинский блок и пищеблок полного цикла.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, малыми архитектурными формами и зелеными зонами, а также проложат удобные проезды и тротуары.

Завершить строительство и открыть детский сад планируют в 2027 году.