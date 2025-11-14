Детский сад построят в Озерах в 2027 году

В Озерах началось строительство нового детского сада. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области, работы официально стартовали и завершатся в первом квартале 2027 года.

Дошкольное учреждение на 200 мест поможет уменьшить очередь в детские сады для местных семей. Новый детский сад рассчитан на детей от полутора до семи лет и займет площадь 3,2 тысячи квадратных метров.

В здании предусмотрены раздевалки, буфеты, игровые и спальные комнаты, пищеблок, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также медицинский блок. На прилегающей территории планируют установить игровые и спортивные площадки для детей разного возраста с теневыми навесами.

За ходом строительства следит Главгосстройнадзор Московской области.