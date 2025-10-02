Детский сад «Островок» открыли на Крестьянской улице в Мытищах

В микрорайоне Перловка в городском округе Мытищи открыли детский сад «Островок». Дошкольное учреждение рассчитано на 220 мест.

В здании, которое находится на Крестьянской улице, обустроили девять светлых групповых ячеек для детей до семи лет, спортивный и музыкальный залы, а также современный пищеблок. Возле учреждения разместили яркие игровые площадки, а также веранды для прогулок на свежем воздухе.

Кроме того, рабочие отремонтировали дороги и тротуары, ведущие к детскому саду, что сделало путь к зданию не только комфортным, но и безопасным.

Дети уже начали посещать занятия и играть на новых площадках.