Детский сад «Малютка» в Павловском Посаде отремонтируют к сентябрю

Депутат Государственной Думы Геннадий Панин совместно с главой Павлово-Посадского округа Денисом Семеновым посетили детский сад «Малютка», чтобы оценить ход ремонтных работ. Это дошкольное отделение лицея № 2 имени Тихонова, главный корпус которого в прошлом году был полностью обновлен в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» и стал современной образовательной площадкой.

Здание детского сада было построено еще в 1960-х годах, и с тех пор капитальный ремонт здесь не проводился. Теперь «Малютка» ждет масштабное обновление. Планируется полная замена инженерных коммуникаций: систем водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также установка новых окон и дверей. Кроме того, будет отремонтирована кровля, обновлен фасад здания, а внутренние помещения — группы, спальни, пищеблок и санузлы — станут современными и комфортными. На территории сада появится новая игровая площадка.

«Детский сад — это не просто здание с потолком и стенами, это место, где растут и развиваются наши дети. Здесь должно быть комфортно, тепло и уютно», — подчеркнул Геннадий Панин.

По словам подрядчика, работы идут по графику и завершатся к августу-сентябрю этого года.