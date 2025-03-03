Детский сад «Колокольчик» в Щелкове откроют 1 сентября после ремонта

В дошкольном учреждении, являющемся структурным подразделением школы № 16, продолжается работа по капитальному ремонту. Внутренние помещения здания полностью освобождены от старой отделки и коммуникаций.

Этот этап завершен, и строители готовятся к активной фазе обновления детского сада. Главная задача — полностью преобразить детский сад к началу нового учебного года. Цель — создать современное, комфортное и безопасное пространство для развития и обучения детей.

Сотрудники подрядной организации уже выполнили демонтаж инженерных сетей, включая системы электроснабжения, водоснабжения и отопления. Также были демонтированы устаревшие сантехнические приборы, дверные блоки, старые стены и напольные покрытия на обоих этажах здания.

В детском саду планируется создать современный фасад, который станет визитной карточкой здания. Запланирована полная замена окон и дверей.