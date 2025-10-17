Детский сад «Аленушка» капитально отремонтируют в Дмитрове в 2026 году

Подрядчик демонтировал кровлю и внутренние перегородки в детском саду № 20 «Аленушка». На объекте работают 15 человек с использованием трех единиц техники. Дошкольное учреждение планируют капитально отремонтировать в июле 2026 года.

В детском саду «Аленушка» обновят кровлю, проведут перепланировку помещений, заменят коммуникации и аварийные выходы, установят современную кухню, оборудуют новый спортивный зал. По словам руководителя учреждения Ольги Варфоломеевой, исполнитель благоустроит территорию: обновит веранду и игровые элементы, проведет озеленение.

Комплексный ремонт проводят по региональной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и в рамках национального проекта «Семья». Срок окончания — июль 2026 года. Всех воспитанников распределили в соседние дошкольные учреждения на время обновления.