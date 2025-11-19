Детский мастер-класс по росписи прошел в фарфоровой студии в Наро-Фоминске

В фарфоровой студии юные жители Наро-Фоминска уже в который раз расписывают белые заготовки, которые позже отправятся в благотворительный фонд. К творчеству активно приобщают, в том числе, детей участников СВО и детей с особенностями в развитии.
Проект, инициатором которого стали начальник территориального управления Евгений Клюшкин и руководитель студии Александр Лексаков, показывает, что искусство должно быть доступно каждому.
Ребята с большим удовольствием преображают фарфоровые заготовки, каждый мазок становится частичкой их фантазии.
«Для детей настоящее волшебство — вдохнуть в чистое фарфоровое изделие душу», - отметил мастер.
Расписанные ребятами фарфоровые работы отправят в благотворительный фонд. Их ценность — двойная: эстетическая и духовная. Каждое изделие будет не только радовать, но и помогать нуждающимся.
