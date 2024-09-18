Детский мастер-класс по оказанию первой помощи провели в Воскресенске

В городской библиотеке № 4 в Воскресенске прошел кинолекторий на тему «Первая помощь». Участники познакомились с основами первой помощи и научились применять полученные знания на практике.

В ходе лекции ребята узнали, как правильно накладывать шину при переломах и с интересом попробовали сделать бинтовую повязку при порезах. Практические занятия сопровождались демонстрацией видеоролика «Школа первой помощи», который наглядно показал различные ситуации, требующие немедленного реагирования.

Полученные навыки помогут детям стать более уверенными и готовыми к любым неожиданным ситуациям в жизни. Такие мероприятия играют важную роль в воспитании подрастающего поколения, помогая им стать более сознательными и внимательными к здоровью и безопасности окружающих.

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