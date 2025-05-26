Детский лагерь «Осетр» в Зарайске откроют после капитального ремонта 2 июля

Работы в зарайском детском оздоровительном лагере «Осетр» завершаются. Строительная готовность объекта составляет уже более 70%.

Глава муниципалитета Виктор Петрущенко рассказал, что проводится реконструкция трех жилых корпусов, а также фасадов складских помещений, котельной и прачечной.

Сейчас специалисты приступили к отделке корпусов, монтажу электрики и сантехнического оборудования, а также утеплению фасадов. После завершения капитального ремонта условия проживания для детей значительно улучшатся. В корпусах появятся горячая вода, отопление и обновленная мебель.

Планируется завершить все работы по капитальному ремонту в июне, приемка лагеря назначена на 25-е число.

«Мы планируем, что 2 июля лагерь „Осетр“ распахнет свои двери для первых юных отдыхающих. За лето здесь смогут отдохнуть 320 детей, распределенных на две смены», — сказал Виктор Петрущенко.