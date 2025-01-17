Детский кардиолог Анастасия Волкова пополнила штат поликлиники в Одинцове

В детской поликлинике в Одинцове появился новый специалист — детский кардиолог Анастасия Волкова. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Анастасия — молодой, но уже опытный врач, продолжает активно развиваться в своей профессии. В 2022 году она с отличием окончила педиатрический факультет Смоленского государственного медицинского университета, а затем углубила свои знания, пройдя ординатуру по детской кардиологии в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования. Но на этом ее обучение не закончилось: в 2023 году Анастасия освоила курс по клинической липидологии, а в 2024 году повысила квалификацию в области диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний у детей, а также клинической электрокардиографии.

«Профессия врача — одна из самых важных и ответственных. Мне посчастливилось учиться у лучших преподавателей и работать бок о бок с опытными специалистами в московских клиниках. Но быть врачом — это не только обладать знаниями и навыками. Это значит отдавать частичку своей души, любить своих пациентов и искренне желать им здоровья», — делится Анастасия Волкова.

Получить консультацию детского кардиолога можно по направлению от лечащего врача. Анастасия ведет прием в детской поликлинике на улице Говорова, 10.

Напомним, что специализированная медицинская помощь детям оказывается бесплатно в рамках национального проекта «Здравоохранение», что делает качественную диагностику и лечение доступными для каждой семьи.