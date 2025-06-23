Детский инклюзивный фестиваль по футболу прошел в Наро-Фоминске
В Наро-Фоминске на арене Культурно-спортивного комплекса «Нара» прошел Всероссийский детский инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни». В нем приняли участие 12 команд в разных возрастных категориях.
В фестивале принимают участие и здоровые дети, и с ограниченными возможностями здоровья. Цель мероприятия — показать, что спорт доступен каждому, прививать дух дружбы и взаимопонимания между всеми участниками.
В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель Совета депутатов Геннадий Пензов, директор, организатор благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова, мастера спорта по футболу Дмитрий Градиленко и Константин Маевский.
«Наро-Фоминский округ всегда поддерживает такие инициативы, потому что для нас важно, чтобы каждый ребенок, независимо от обстоятельств, чувствовал себя частью большой и дружной семьи. Спасибо организаторам, тренерам, родителям и нашим юным футболистам за этот праздник спорта, добра и единства!» — отметил Председатель Совета депутатов Геннадий Пензов.
На разминку вместе с ребятами вышли мастера спорта, а комментатором стал ведущий программы «Матч ТВ» Артем Шмельков.
Особое внимание уделили инклюзивности. На поле вышли ребята с ограниченными возможностями здоровья из школы-интерната в городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа, физкультурно-спортивного клуба в Серпухове и Наро-Фоминской школы для детей с ОВЗ.
Турнир показал, что спорт доступен каждому. В итоге победителями в своих возрастных категориях стали команды из Атепцева и Селятина.
Для всех организовали полевую кухню, где каждый смог подкрепиться гречневой кашей с тушенкой, черным хлебом и сладким чаем. Дети также поучаствовали в мастер-классе и интеллектуальной беседе.
Инклюзивный фестиваль «Футбол — школа жизни» подтвердил, что главное — общение и принадлежность к большому коллективу.