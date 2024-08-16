Детский инфекционный центр на 100 коек откроется в Подольске

В Подольске откроют детский инфекционный центр на 100 коек. Об этом рассказал глава городского округа Григорий Артамонов.

Программы губернатора Андрея Воробьева, а также меры региональной и муниципальной поддержки помогают комплектовать стационары и поликлиники современным медицинским оборудованием и высококвалифицированными кадрами.

«Готовы поддерживать наших медицинских работников всеми силами. Тем более, что планируем расширение существующих отделений. В Романцеве откроем детский инфекционный центр мощностью до 100 коек. Окажем содействие в ремонте, проработаем вопрос с транспортной доступностью», — сказал Григорий Артамонов.

Подольская детская больница стала центром оказания медицинской помощи детям не только городского округа, но и всего юга, а также юго-запада Подмосковья.

В этом году врачам, фельдшерам и медицинским сестрам переводят единовременную выплату при трудоустройстве. Деньги получили более 20 человек. Специалистам также компенсируют аренду жилья в размере 20 тысяч рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».