Детские мастер-классы провели в МФЦ Подмосковья в День российского флага

Творческие мастер-классы для детей провели в МФЦ Подмосковья в День государственного флага России. Юные посетители офисов рисовали, лепили и делали аппликации в виде триколора.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, ребята создавали поделки с флагом России, а в Богородском округе для них провели конкурс рисунков.

«В МФЦ Подмосковья большое внимание уделяют воспитанию молодого поколения в духе патриотизма. Подобные активности помогают детям в увлекательной форме познакомиться с одним из главных символов нашего государства, узнать о нем что-то новое и интересное», — рассказала директор Центра компетенций госуправления» Галина Варганова.

В День флага в МФЦ также раздавали ленточки, значки, флажки и шары. Все желающие смогли поучаствовать в викторинах с вопросами об истории государственной символики.